Хавьер Камачо-Сепеда, вызвавший такси «Uber», приехал в банк и после его ограбления угнал у таксиста машину
Камачо-Сепеда, вызвавший такси «Uber», отправился в один из банков Де-Мойна (Айова, США) и попросил водителя подождать его.
Позже таксист рассказал, что не подозревал ничего плохого и полагал, что его пассажир занимается в банке самыми обычными финансовыми вопросами.
Хавьер в тот момент как раз грабил банк, угрожая сотрудникам пистолетом. Позже он вернулся в такси, но по дороге понял, что раз у него такой удачный день, то стоит брать от жизни всё.
Преступник вновь извлёк оружие и на сей раз направил его на таксиста, заставив того выйти из машины и угнав транспортное средство.
Полицейским удалось задержать злодея на границе между США и Канадой.
И сотрудники банка, и водитель «Uber» уверенно опознали того самого человека, который их обидел.
Опубликовано: Антон Райт
Правительство РФ установило пошлины в 35% на товары из недружественных стран
Умер звезда «Звездных войн» американский актер Гари Фридкин
СБУ скрыла морду кота на снимке с обысков в храмах УПЦ, фото получило резонанс в сети
Военнопленный из ВСУ рассказал о сексуальных домогательствах иностранных наемников
Национальный банк Беларуси исключил евро из валютной корзины