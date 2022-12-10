Хавьер Камачо-Сепеда, вызвавший такси «Uber», приехал в банк и после его ограбления угнал у таксиста машину

Камачо-Сепеда, вызвавший такси «Uber», отправился в один из банков Де-Мойна (Айова, США) и попросил водителя подождать его.

Позже таксист рассказал, что не подозревал ничего плохого и полагал, что его пассажир занимается в банке самыми обычными финансовыми вопросами.

Хавьер в тот момент как раз грабил банк, угрожая сотрудникам пистолетом. Позже он вернулся в такси, но по дороге понял, что раз у него такой удачный день, то стоит брать от жизни всё.

Преступник вновь извлёк оружие и на сей раз направил его на таксиста, заставив того выйти из машины и угнав транспортное средство.

Полицейским удалось задержать злодея на границе между США и Канадой.

И сотрудники банка, и водитель «Uber» уверенно опознали того самого человека, который их обидел.