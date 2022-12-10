ДТЭК: всем жителям Одессы отключили электричество

Украинский энергохолдинг ДТЭК утверждает, что электроснабжение пропало у всего населения Одессы.

Днём 10 декабря пресс-служба украинского частного энергетического концерна ДТЭК экстренно сообщила о том, что всё население Одессы осталось без электричества. По данным ДТЭК, электроснабжение в частных домовладениях было остановлено в целях снижения мощностей для стабилизации ситуации после обстрела энергетических объектов региона.

Вместе с тем пресс-служба одесской военно-гражданской администрации утверждает, что тысячи абонентов в Одесской области также остались без электричества.