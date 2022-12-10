Гросси: наносящие удары по Запорожской АЭС осознают последствия атак

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что стреляющие по инфраструктуре ЗАЭС понимают, зачем они это делают.

В субботу возглавляющий международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси дал интервью катарской газете "Аль Джазира", где публично заявил, что войска, наносящие прицельные удары по Запорожской атомной электростанции и её окрестностям делают это умышленно и понимают, зачем это необходимо их командованию.

Также Гросси сообщил, что хотел бы лично объяснить виновным в обстрелах Запорожской АЭС недопустимость и потенциальную опасность подобных действий.