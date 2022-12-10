В Одессе допустили отсутствие света в городе на протяжении 2-3 месяцев
2022-12-10 22:45
В Одесской ОВА заявили, что одесситы могут остаться без энергоснабжения на 2-3 месяца.
10 декабря Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА заявил о том, что восстановление повреждённых объектов энергосистемы Одесской области может занять гораздо больше времени, чем это ожидалось раньше.
Предположительно, жители Одессы, которые уже неоднократно принимали участие в митингах против отключений света, будут вынуждены оставаться без электричества на протяжении двух или даже трёх месяцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко