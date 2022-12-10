В подъезде жилого дома на юге Москвы обнаружен новорожденный ребёнок

Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила об обнаружении новорожденного ребёнка в подъезде столичного жилого дома, мать девочки объявлена в розыск.

10 декабря интернет-издание «Москва 24», со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы, сообщило о том, что в подъезде жилого дома, расположенного на Паромной улице в столичном районе Братеево, обнаружена новорожденная девочка, которая была завёрнута в одеяло.

В настоящее время, предположительно, семидневному младенцу, на теле которой не было обнаружено видимых повреждений, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что правоохранители оперативно установили личность матери обнаруженной на юге Москвы девочки. Ею оказалась ранее судимая за оставление своего ребёнка в опасности женщина 1981 года рождения, которая в настоящее время объявлена в розыск.