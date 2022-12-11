Дрю Берримор рассказала, что не дарит свои дочерям подарки на Рождество

Дрю Берримор поучаствовала в ток-шоу Entertainment Tonight и рассказала, что она не дарит своим детям подарки на Рождество.

У актрисы, снявшейся в фильме «Ангелы Чарли», две дочери. Олив сейчас 10 лет, Фрэнки – 8. Дрю не покупает им игрушки к Рождеству, поскольку предпочитает другой вариант.

Актриса сказала, что берет девочек в путешествия, поскольку считает, что впечатления и новые места лучшим подарком.

При этом Берримор отметила, что в течение года покупает дочерям много вещей.