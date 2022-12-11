Ани Лорак возвратилась на российскую сцену

Певица приняла участие в новогоднем концерте телеканала «Жара», проходившем в «Крокус Сити Холле» в Москве.

44-летняя Ани Лорак впервые после долгого перерыва выступила в Москве. Певица вышла на сцену, чтобы принять участие в новогоднем концерте. Каролина (настоящее имя звезды) исполнила новую композицию «Лабиринт», клип на которую выпустила прошедшей осенью, сообщает СтарХит.

Звезда продемонстрировала всем, что рада встрече с поклонниками, фанаты ответили ей взаимностью. После того, как отгремели последние аккорды, зрители стали скандировать: «Дива, дива!».

Ани со сцены поздравила всех с наступающими праздниками, но за кулисами от общения с прессой отказалась.

Издание напоминает, что Лорак в медийном пространстве не появлялась несколько месяцев. Звезда даже удалила соцсети, чтобы не сталкиваться с тем хейтом, который ей адресуется.

Лорак участвовала только в мероприятиях своего друга Филиппа Киркорова - к примеру, в начале декабря побыла на дне рождения его дочери Аллы-Виктории.