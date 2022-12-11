Певца Данко не пустили в Молдову на его же концерт, задержав на 2 суток в аэропорту

Звезда посетовал, что ему пришлось спать на сиденьях в аэропорту без возможности купить еды, потому что российские карточки там не принимали.

Певец Данко (Александр Фадеев) угодил в международный скандал. Звезду не пустили на его собственный концерт в Кишинёве, к тому же две ночи продержали в аэропорту, сообщает КП.

"Саша должен был выступить в Кишенёве 9-го декабря. Чтобы добраться, он двое суток ехал на поезде из Крыма в Москву, затем летел в Ереван и уже оттуда - в Молдову, - рассказала жена певца Мария Силуянова. - Но, когда самолет приземлился в Кишенёве, его - одного-единственного - задержали сотрудники погранслужбы. Дескать, въезд в страну ему запрещён из-за поддержки России, проживания в Крыму и поездок на Донбасс".

Данко обещали отправить обратно в Ереван ближайшим рейсом. Но, скоротав ночь на лавочке в аэропорту, исполнитель услышал, что самолет переполнен. Александр был вынужден задержаться ещё на сутки.

"Без еды и без воды, с российскими картами, которыми в Молдове нельзя расплатиться, - переживает жена певца. - Без документов и каких-либо условий для сна и отдыха. У него из-за этой ситуации давление поднялось. Спасибо организатором концерта: передали мужу местные деньги, чтобы он смог хоть что-то купил поесть. В итоге он улетел сегодня в 7 утра по своему билету, изначально купленному организаторами".

Певец уже добрался до Москвы, а теперь летит в Санкт-Петербург, где у него состоится очередной концерт.

Перед вылетом в северную столицу артист признал, что "получилось некрасиво". "Организаторы готовили в Кишиневе большой концерт, классно оформили сцену, но руководство Молдавии запретило мне въезд. Отняли паспорт, пришлось кантоваться в этом ужасном аэропорту... Спасибо, что хотя бы через два дня выпустили обратно", - рассказал Данко КП.