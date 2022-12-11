Медведев рассказал о наращивании производства средства поражения в России

Зампред Совбеза России рассказал о наращивании новых мощных средств поражения в России.

Российская Федерация наращивает производство наиболее мощных средств поражения, сообщил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

"Враг окопался не только в Украине, в Европе, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других странах. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения", - говорится в публикации.

Ранее Дмитрий Медведев писал о том, что российские предприятия военно-промышленного комплекса приходится раскочегаривать, чтобы они быстрее переходит на военные рельсы.