Стаса Барецкого избили в самом центре Санкт-Петербурга

Пострадавшая знаменитость попал в больницу, у него злоумышленники также отняли телефон и крупную сумму денег.

Известный шоумен, актер и экс-участник коллектива «Ленинград» Стас Барецкий попал в больницу.

Как сообщает 5-tv.ru, на звезду напали около клуба в центре Петербурга.

Избив знаменитость, злоумышленники забрали у артиста телефон и крупную сумму денег. Подробности этого инцидента неизвестны, также нет информации о состоянии Барецкого после драки.

Это не первый инцидент, где был замешан Барецкий. В начале года мужчина развязал драку с конкурентами в области ритуальных услуг, а также попал в ДТП.

Представитель артиста назвал эту ситуацию провалившимся «покушением» со стороны конкурентов.