Белый дом: США видят угрозу нацбезопасности из-за освобождения Бута

Пресс-служба Белого дома утверждает, что состоявшееся освобождение россиянина Виктора Бута может угрожать национальной безопасности США.

Вечером 11 декабря американский Белый дом опубликовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что Вашингтон усмотрел признаки реальной угрозы нацбезопасности Соединённых Штатов из-за состоявшегося накануне освобождения гражданина России Виктора Бута, обменянного на американку Бриттни Грайнер.

Примечательно, что ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал обмен Бута стратегическим и имиджевым поражением Вашингтона перед Москвой.