Гулевич: ракетный инцидент в Польше, наиболее вероятно, был спланирован

Начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич допустил, что падение ракеты на территории польского села Пшеводув, наиболее вероятно, было спланировано.

В воскресенье, 11 декабря 2022 года, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич во время интервью журналисту телеканала СТВ предположил, что падение ракеты на территории Польши, в результате которого погибли два мирных жителя села Пшеводув, могло быть заранее спланировано.

Белорусский генерал-майор Гулевич пояснил, что целью данного инцидента на украино-польской границе могла быть попытка втянуть страны коллективного Запада в прямую конфронтацию с Россией.