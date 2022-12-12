Левкин, победивший онкологию, заявил, что причиной болезни стала его поездка в Чернобыль
Певец Владимир Левкин убежден, что раком он заболел, так как имел неосторожность посетить Чернобыль. К счастью, сегодня смертельный недуг позади.
Рак лимфатической системы исполнителю Владимиру Левкину диагностировали 17 лет назад.
Через 10 лет не обошлось без рецидива, когда певцу пересадили костный мозг и поставили \на ноги. Когда онкология одолела старшую дочь Левкина, то стало понятно, что болезнь передалась по наследству.
А началось все с того, что музыкант посетил Чернобыль в рамках своих гастролей.
Владимир сетует, что за всю жизнь накопить на безбедное существование не удалось, так как все заработанное ушло на лечение от смертельно опасного недуга.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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