Левкин, победивший онкологию, заявил, что причиной болезни стала его поездка в Чернобыль

Певец Владимир Левкин убежден, что раком он заболел, так как имел неосторожность посетить Чернобыль. К счастью, сегодня смертельный недуг позади.

Рак лимфатической системы исполнителю Владимиру Левкину диагностировали 17 лет назад.

Через 10 лет не обошлось без рецидива, когда певцу пересадили костный мозг и поставили \на ноги. Когда онкология одолела старшую дочь Левкина, то стало понятно, что болезнь передалась по наследству.

А началось все с того, что музыкант посетил Чернобыль в рамках своих гастролей.

Владимир сетует, что за всю жизнь накопить на безбедное существование не удалось, так как все заработанное ушло на лечение от смертельно опасного недуга.