Издание "РИА Новости" рассказало о практике спасения сбитых российских лётчиков специальными спасательными группами.

Утром понедельника военкоры интернет-газеты "РИА Новости" взяли интервью у участника поисково-спасательной группы армии России, которая эвакуирует сбитых российских лётчиков в зоне СВО. По словам опрошенного, он и его сослуживцы сопровождают на вертолёте технику военно-космических сил РФ в момент нанесения удара.

Агентство "РИА Новости" утверждает, что вертолётные экипажи ППС способны эвакуировать не только сбитых лётчиков, но и раненых российских бойцов с поля боя.