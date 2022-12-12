«РИА Новости»: вертолёты ППС спасают сбитых лётчиков РФ в зоне спецоперации

APS
2022-12-12 09:54

Издание "РИА Новости" рассказало о практике спасения сбитых российских лётчиков специальными спасательными группами.

Утром понедельника военкоры интернет-газеты "РИА Новости" взяли интервью у участника поисково-спасательной группы армии России, которая эвакуирует сбитых российских лётчиков в зоне СВО. По словам опрошенного, он и его сослуживцы сопровождают на вертолёте технику военно-космических сил РФ в момент нанесения удара.

Агентство "РИА Новости" утверждает, что вертолётные экипажи ППС способны эвакуировать не только сбитых лётчиков, но и раненых российских бойцов с поля боя.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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