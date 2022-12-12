Британским чиновникам запретили употреблять слово «Роджество» и пить на вечеринках

Британским чиновникам было приказано использовать термин "торжественное празднование" вместо "Рождество", им также запрещено употреблять алкоголь на официальных рождественских вечеринках, если хотя бы один член команды не пьет его, сообщает Daily Mail.

Это часть так называемого "пакета убеждений", который был введен некоторыми менеджерами в британских офисах, чтобы не обижать представителей разных конфессий.

Как сообщает Daily Maily, британским чиновникам было дано указание не использовать термин "Рождество" на официальных рождественских вечеринках, а "торжественное празднование", чтобы не оскорблять представителей других конфессий.

В других руководящих принципах, чтобы способствовать разнообразию и социальной интеграции, некоторым чиновникам было приказано воздерживаться от употребления алкоголя на мероприятии, если кто-либо из участников "употребляет только чай".

Хотя официальных правительственных постановлений о том, как вести себя во время предстоящих праздников, нет, отдельные главы государственных ведомств Великобритании решили ввести свои собственные правила.