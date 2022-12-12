Не включать и не заряжать: эксперты подсказали, как спасти упавший в снег смартфон

Вернувшись в помещение, нужно протереть телефон впитывающими влагу средствами. Проверить разъёмы, слот для сим-карты, динамик.

Зимой на улице пользоваться гаджетами не всегда удобно. Смартфон то и дело пытается выскользнуть из рук. Если такое случилось, и телефон упал в сугроб либо лужу от растаявшего снега, его необходимо срочно реанимировать. Как это сделать?

Сразу, вытащив гаджет из снега, его нужно хорошо встряхнуть, чтобы избавить телефон от попадания внутрь большого количества влаги.

Попав в помещение, ещё раз протереть впитывающими влагу средствами . Проверить разъёмы, слот для сим-карты, динамик. Можно снять и аккумулятор, если позволяет устройство смартфона. Отчищать телефон от остатков снега мягкими средствами, потому что жёсткие либо металлические предметы могут его повредить.

После этого нужно положить телефон в горизонтальное положение и отключить. В течение суток желательно вообще им не пользоваться.

Категорически запрещается сушить смартфон феном либо класть на батарею. В первом случае просто разгонится вода ещё больше, во втором будет хуже аккумулятору из-за резкого перегрева.

Пока смартфон не высохнет полностью , заряжать его нельзя. В снегу много реагентов, и при соприкосновении с электричеством они способны вызвать коррозию.