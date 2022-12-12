Чепа: Сербия может войти в состав России после референдума

Как заявил первый заместитель руководителя думского Комитета по международным делам Алексей Чепа, Сербия могла бы объединиться с Российской Федерацией, если бы соответствующее предложение было поддержано на референдуме.

Как подчеркнул Чепа, плебисцит необходим, чтобы «потом никто не говорил, что это оккупация, захват и свержение». Чиновник заявил, что будущее страны должны определять люди, и оптимальный для этого инструмент — именно референдум. Депутат полагает, что волеизъявление народа необходимо, поскольку будет большое число противников этой идеи. Он считает, что нужно «все четко делать».

По словам парламентария, Россия в любом случае будет оказывать поддержку в силу того, что Сербия для Москвы — очень дружественное государство. Как отметил Чепа, Кремль рассчитывает, что сербской стороне удастся справиться с провокациями, которые там регулярно возникают в последнее время.