В Китае железнодорожную станцию построили всего за 8,5 часов

Темпы строительства в Китае впечатляют. В китайском городе Лунъянь железнодорожную станцию построили за неполные 9 часов.

Строительные работы начались в 18:30 и закончились в 3:00

В городе Лунъянь была построена железнодорожная станция, которая обеспечила сообщение с Наньпином, сократив время в пути между двумя городами с семи часов до 90 минут.

1500 рабочих трудились семью бригадами, используя 23 экскаватора и семь поездов.

Работы включали в себя демонтаж старых рельсов, прокладку в общей сложности 246 км новых, установку освещения и строительство перронов.

Кроме того, станция приспособлена для движения поездов со скоростью 200 км в час.