Anadolu: Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения нефти в Турции

Турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил о нахождении нового месторождения нефти с запасами около 150-ти миллионов баррелей "чёрного золота".

12 декабря президент Турции Тайип Эрдоган дал интервью местному телеканалу Anadolu, где публично заявил, что недалеко от турецкой горы Габар было найдено новое нефтяное месторождение, которое по предварительной оценке может позволить добыть 150 миллионов нефти общей стоимостью в 12 миллиардов долларов.

По мнению Эрдогана, месторождение нефти в районе горы Габар Турции является объективно крупнейшим из тех, которые были обнаружены по всему миру в течение 2022 года.