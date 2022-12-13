Государства G7 требуют от других стран соблюдения ценового потолка на российскую нефть

Страны «Большой семерки» выступили с призывом ко другим государствам, импортирующим нефть из России, использовать предельные цены на эту продукцию.

На сайте G7 опубликовано заявление о том, что лидера государств блока подтвердили планы по отказу от российской нефти.

При этом третьим странам рекомендуется пользоваться установленными предельными ценами для импорта нефти из РФ по морю.

Согласно заявлению, предельная цена на российские нефтепродукты будет введена 5 февраля, как и планировалось.