США не исключают угрозу со стороны Виктора Бута

Администрация США намерена контролировать возможную угрозу со стороны Виктора Бута. Об этом рассказал Джейк Салливан, помощник американского президента по нацбезопасности.

Он отметил, что Бут не внесен в террористический список, однако он был осужден за торговлю оружием и другие преступления.

Салливан пообещал, что США будут проявлять бдительность в отношении любой вероятной угрозы со стороны Бута.

Он также напомнил, что Бут находится в тюрьме в течение 12 лет, а на свободу должен был выйти в 2029 году.