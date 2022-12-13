В 100 км от Крыма обнаружен американский разведывательный беспилотник
2022-12-13 02:05
Портал Flightradar отслеживающий авиаперелеты, зафиксировал в 100 км от берегов Крыма разведывательный беспилотник США.
Сообщается, что БПЛА RQ-4B Global Hawk вылетел с военно-морской авиабазы НАТО на Сицилии и приблизился к берегам Крыма.
По данным сервиса, беспилотный летательный аппарат находится примерно в 100 км от полуострова.
Ранее над Баренцевым морем был зафиксирован нормежский разведывательный самолет Р-3С «Орион».
Опубликовано: Светлана Репина