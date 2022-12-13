В Черногории полиция разогнала протестующих у парламента слезоточивым газом

В Подгорице полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующий у здания парламента Черногории.

Причиной проведения протестной акции стал закон о полномочиях президента страны.

Протестующие сломали дверь в здании парламента, а перед этим они снесли ограждения. По их мнению, новый закон разрушает конституционный порядок.

Поправки к закону о президенте были приняты в Черногории 12 декабря, за них проголосовал 41 депутат.