В Черногории полиция разогнала протестующих у парламента слезоточивым газом
2022-12-13 02:11
В Подгорице полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующий у здания парламента Черногории.
Причиной проведения протестной акции стал закон о полномочиях президента страны.
Протестующие сломали дверь в здании парламента, а перед этим они снесли ограждения. По их мнению, новый закон разрушает конституционный порядок.
Поправки к закону о президенте были приняты в Черногории 12 декабря, за них проголосовал 41 депутат.
Опубликовано: Светлана Репина