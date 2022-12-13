Кудрявцева ответила на критику по поводу ее неравного брака с хоккеистом Макаровым
Лера Кудрявцева на 16 лет старше своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Переживания по поводу большой разницы в возрасте были, но давно прошли. Любовь не ищет ровесников.
Известная телеведущая Лера Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который на 16 лет моложе ее.
Большая разница в возрасте не давала Кудрявцевой покоя в начале отношений, но она смогла принять этот факт, отпустив ситуацию.
В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ Лера вспомнила, как волна хейта обрушилась на ее голову из-за отношений с молодым спортсменом.
После предложения руки и сердца Кудрявцева пыталась "вразумить" Макарова, но тот заявил, что "любовь ровесников не ищет".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Наталья
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