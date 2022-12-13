Выжившие после бубонной чумы оставили своим потомкам опасный ген

Ученые проанализировали древнюю ДНК и поняли, какую опасность она несет современным людям.

В 14 веке пандемия бубонной чумы, или "черной смерти", всего за 5 лет уничтожила почти половину населения Европы.

Выжившие люди передали будущим поколениям ген устойчивости к страшной болезни, а вместе с ним - и риск для здоровья.

Ученые провели исследование, которое помогло понять, благодаря чему с каждой последующей эпидемией бубонной чумы выживало все больше и больше людей.

Это могло быть связано с эволюционными изменениями самой бактерии и улучшением уровня европейской гигиены. Еще по одной версии, чаще выживали люди с особым геном, который они с большой скоростью передавали своим потомкам.

Для проверки этой гипотезы учеными было отобрано больше 500 образцов ДНК из останков людей, которые умерли до, во время или сразу после того, как бубонная чума пришла в Данию и Англию.

В результате была получена ДНК людей, захороненных в чумных ямах Лондона и в пяти местах Дании.

Исследование показало, что у лондонцев и датчан после начала пандемии бубонной чумы сильно распространились особые гены, вызывающие сильный иммунный ответ против патогена.

Среди этих генов нашелся один - ERAP2, который руководит созданием белка, заставляющего иммунную систему бороться с патогеном.

Постчумная версия гена ERAP2 помогает его носителям в борьбе с "черной смертью". Но в то же время этот ген несет риск заболеть болезнью Крона и другими аутоиммунными заболеваниями, в частности, волчанкой и ревматоидным артритом.

К сожалению, в данном случае организму приходится идти на компромисс. А отголоски давних средневековых событий остаются в ДНК современных людей.