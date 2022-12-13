Английские археологи нашли в средневековой могиле редкие украшения

Это серебряный крест с лицами людей, а также золотое ожерелье с римскими монетами и полудрагоценными камнями.

Необычная находка была сделана во время закладки фундамента жилого комплекса в английском Норгемптоншире.

Артефакты находились в могиле неизвестной дамы, которая могла быть, по предположению археологов, представительницей королевского рода или монастырской настоятельницей.

Это подтверждают сами украшения, датируемые 630-670 годами н.э. В средние века в таких драгоценностях могли похоронить только знатную либо привилегированную особу.

Реставраторы из Музея лондонской археологии очистили и реконструировали редкое ожерелье, декорированное множеством бусин и подвесок.

Его главный элемент, гранатовый крест, изначально был деталью застежки, а потом обрел в ожерелье свою вторую жизнь.

Теперь ожерелье с уникальной подвеской называют сокровищем Харпола - в честь прихода, где оно было найдено.