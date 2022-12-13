Ученые рассказали, как Земле удалось выжить вопреки происходившим на ней катаклизмам

У нашей планеты есть тайный механизм, который уравновешивает климатические сдвиги на протяжении сотен тысяч лет.

Исследователи из Массачусетского технологического института заявили, что несколько крупных климатических катаклизмов Земле удалось пережить благодаря уникальному механизму "стабилизирующей обратной связи".

Он способен уравновесить экстремальные климатические сдвиги, вернув температуры к норме для существования жизни на планете.

Фактически, этот механизм представляет собой геологический процесс силикатного выветривания, помогающий отрегулировать углеродный цикл Земли.

Он заключается в процессе постепенного выветривания силикатных пород, которые нейтрализуют выбросы углекислого газа из мантии и коры планеты и направляют их в отложения океана.

Таким образом, ученые разгадали природу ранее неизвестного эффекта в углеродном цикле Земли, способного стабилизировать климат на ней.