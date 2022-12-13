Туалет на кухне: чем объяснить странную планировку советских квартир

Вентиляционные короба, балки с неясным предназначением, различные коммуникации могли находиться в самых неожиданных местах.

Гендиректор одного из петербургских агентств недвижимости рассказал о неожиданных примерах планировки квартир советской постройки. К примеру, ранее строили дома, в которых не было ванн в квартирах: считалось, что советский человек мог помыться в бане.

Позже жильцы сами устанавливали ванны либо душевые кабины там, где это мало-мальски было возможно - на кухне или в коридоре. А однажды агент по недвижимости до глубины души был потрясен, увидев квартиру, где посреди кухни, рядом с плитой, стоял туалет «типа сортир».

Как выяснилось, в свое время квартиры спланировали так, что фасонная канализационная труба проходила через центр кухни в жилом помещении этажом ниже.

Москвич Кирилл Банатин проживает в так называемом «Доме атомщиков» (на Большой Тульской улице Москвы). Он рассказал, что дом возводился по проекту архитектора Владимира Бабада - с 1981-го года на протяжении больше 10 лет. Проект постоянно изменялся.

В итоге жилое пространство многоэтажки перекраивалось для увеличения количества жилых помещений, которых получилось вдвое больше, чем изначально проектировалось.

Вентиляционные короба, балки с неясным предназначением, различные коммуникации в квартирах «Дома атомщиков» встречаются в неожиданных местах. Вдобавок в двухуровневой квартире Банатина нету прихожей, а лестничный проем между этажами такой узкий, что передвижение мебели из комнаты в комнату становится проблемой.