Отходы кофе могут помочь восстановить деградированные земли и леса

Согласно новому исследованию, кофе, который запускает ваш день, также может помочь восстановить деградированные земли и леса.

Исследователи сбросили 30 самосвалов с кофейной мякотью (отходы производства кофе) на кусок деградированной земли в Коста-Рике, вернув его к жизни с впечатляющими результатами.

Деградированные земли - это общий термин, который относится к участкам земли с низким запасом углерода, другими словами, с низкой производительностью. Часто этот термин используется для обозначения территорий, деградированных в результате деятельности человека. Эти почвы обычно имеют минимальный древесный покров и отсутствие торфа, поэтому они не содержат и не улавливают столько углерода, сколько естественные леса.

Богатые питательными веществами побочные продукты сельского хозяйства, включая кожуру фруктов, мякоть и другие нерыночные растительные материалы, были предложены для помощи в восстановлении тропических лесов на деградированных землях. Тем не менее, испытания в контексте реставрации пока ограничены. Самое известное исследование было проведено в Коста-Рике в 1988 году с апельсиновыми отходами на деградировавшем пастбище.

Теперь исследователи рассматривают кофейную мякоть как потенциально экономически эффективный способ борьбы с деградировавшими землями.

Исследователи начали эксперимент в 2018 году, выбрав две области одинакового размера в Коста-Рике, но оставив одну в качестве контроля. Они проанализировали образцы почвы на наличие питательных веществ перед нанесением кофейной мякоти и еще раз два года спустя. Они также вели учет видов, присутствующих на земле, процентного отношения лесного покрова и размера древесных стеблей - даже с помощью дронов для регистрации растительного покрова.

Воодушевленные результатами, ученые утверждают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы проверить использование кофейной мякоти для восстановления лесов. Исследование проводилось только на одной крупной площадке, поэтому потребуется дальнейшее тестирование, чтобы увидеть, работает ли эта стратегия в более широком диапазоне условий.

Ограничение использования кофейной мякоти заключается в том, что ее использование ограничено относительно плоскими и доступными участками, куда может быть доставлен материал.