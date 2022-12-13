CNN: Соединённые Штаты на этой неделе могут объявить об отправке ЗРК Patriot Киеву

Американские власти уже на этой неделе могут объявить об отправке зенитных ракетных комплексов Patriot Украине.

13 декабря американский телеканал CNN, со ссылкой на пожелавшие остаться анонимными осведомлённые источники, сообщил о том, что на этой неделе Вашингтон может объявить об отправке Киеву современных зенитных ракетных комплексов Patriot для укрепления системы противовоздушной обороны Украины.

Отмечается, что планы по отправке ЗРК Patriot Украине готовы, но их ещё должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, после чего соответствующий документ поступит на подпись президенту США Джозефу Байдену.