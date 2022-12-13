Ученые нашли самый отдаленный объект в Солнечной системе

Новое исследование NOIRLab Национального научного фонда подтверждает: самый далекий объект в нашей Солнечной системе - это действительно «Фарфарут».

Название не опечатка. Еще в 2018 году телескоп Subaru на Маунакее на Гавайях обнаружил звездное тело, движущееся через Солнечную систему намного дальше, чем что-либо, что когда-либо видели. Мы даже не могли определить, как далеко или куда он идет, но в то время мы знали, что это было очень далеко. Основываясь на его внешнем виде (он был довольно ярким), команда предположила, что он сделан изо льда и, вероятно, имеет диаметр около 250 миль (400 километров), что едва ли можно считать карликовой планетой.

В порыве интернет-юмора, которым я не могу не восхищаться, они окрестили тело «Фарфарутом» и принялись за дальнейшее наблюдение. Теперь у нас достаточно данных, чтобы сказать, как далеко он находится и куда движется - Фарфарут теперь официально признан Международным астрономическим союзом самым дальним объектом в Солнечной системе.

Фарфарут в настоящее время находится на расстоянии около 132 астрономических единиц от Солнца, что означает, что он в 132 раза дальше от нашей звезды, чем Земля. Плутон, для сравнения, находится в среднем на расстоянии 39 а.е. от Солнца. Это делает Фарфарут самым удаленным объектом, который когда-либо обнаруживался в Солнечной системе, свергнув предыдущего рекордсмена, «Farout» (ранее обозначался как 2018 VG 18). Вы не удивитесь, узнав, что Farout был обнаружен и назван той же командой.