В США сенаторы предложили запретить TikTok

Представитель Республиканской партии США сенатор Марко Рубио внес законопроект, предусматривающий запрет платформы TikTok на территории страны.

Документ поддержали и демократы. В сопроводительном письме к документу поясняются причины такого решения.

Там сказано, что TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, которая обязана предоставлять данные приложения Компартии Китая.

Предполагается, что TikTok может использоваться для слежки за американцами. Ранее об этом же говорили глава ФБР и комиссары Федеральной комиссии по связи.