В Нью-Йорке горит склад с уликами, собранными полицией за 20-30 лет

Пожарное управление Нью-Йорка сообщает о возгорании на складе, где ранились улики. Полицейские собрали их за 20-30 лет.

По мнению представителей экстренных служб, потушить огонь получится не ранее, чем через несколько дней.

Глава отдела городского пожарного управления Джон Ходжинс сообщил, что тушением занимаются беспилотники, пожарные катера и сотрудники службы.

Уже известно и двоих пострадавших гражданских, троих медиков и троих пожарных.