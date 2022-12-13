В Нью-Йорке горит склад с уликами, собранными полицией за 20-30 лет
2022-12-13 23:18
Пожарное управление Нью-Йорка сообщает о возгорании на складе, где ранились улики. Полицейские собрали их за 20-30 лет.
По мнению представителей экстренных служб, потушить огонь получится не ранее, чем через несколько дней.
Глава отдела городского пожарного управления Джон Ходжинс сообщил, что тушением занимаются беспилотники, пожарные катера и сотрудники службы.
Уже известно и двоих пострадавших гражданских, троих медиков и троих пожарных.
Опубликовано: Светлана Репина