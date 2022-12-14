Сборная Аргентины обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ по футболу-2022
2022-12-14 00:09
В Катаре завершилась полуфинальная игра чемпионата мира по футболу, в которой сборная Аргентины одержала победу над Хорватией со счетом 3:0.
Первые два гола забил 22-летний Хулиан Альварес, второй с пенальти – форвард Лионель Месси.
18 декабря команде Аргентины предстоит сразиться с победителем полуфинального матча Франция – Марокко.
Накануне Хорватия сыграет с командой, которая уступит в этом матче, за третье место.
Опубликовано: Светлана Репина