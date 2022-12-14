Сборная Аргентины обыграла Хорватию и вышла в финал ЧМ по футболу-2022

APS
2022-12-14 00:09

В Катаре завершилась полуфинальная игра чемпионата мира по футболу, в которой сборная Аргентины одержала победу над Хорватией со счетом 3:0.

Первые два гола забил 22-летний Хулиан Альварес, второй с пенальти – форвард Лионель Месси. 

18 декабря команде Аргентины предстоит сразиться с победителем полуфинального матча Франция – Марокко. 

Накануне Хорватия сыграет с командой, которая уступит в этом матче, за третье место.

Опубликовано: Светлана Репина







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