В США резко выросли цены на газ из-за предстоящего похолодания
2022-12-14 00:30
По информации «Прайм», в США 13 декабря зафиксированы максимальные цены на газ за две недели. Причиной стало приближающееся похолодание.
После наступления холодов расходование газа из подземных хранилищ ускорится. При этом запасы сейчас на 1,6% меньше, чем в тот же период в последние пять лет.
Неопределенность на рынке связана с тем, что сроки запуска терминала сжиженного природного газа Freeport пока неизвестны.
Не исключено, что терминал не введут даже в феврале, поскольку федеральные органы достаточно долго рассматривают заявку.
Опубликовано: Светлана Репина