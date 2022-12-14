В США резко выросли цены на газ из-за предстоящего похолодания

По информации «Прайм», в США 13 декабря зафиксированы максимальные цены на газ за две недели. Причиной стало приближающееся похолодание.

После наступления холодов расходование газа из подземных хранилищ ускорится. При этом запасы сейчас на 1,6% меньше, чем в тот же период в последние пять лет.

Неопределенность на рынке связана с тем, что сроки запуска терминала сжиженного природного газа Freeport пока неизвестны.

Не исключено, что терминал не введут даже в феврале, поскольку федеральные органы достаточно долго рассматривают заявку.