«Ведомости»: у России готов ответ на введение потолка цен на нефть

Издание «Ведомости» сообщает, что в России согласовали ответ на введение рядом стран ценового потолка на нефть.

По информации источника, подготовлен проект указа президента РФ, в котором содержится запрет на продажу нефти при определенных условиях.

Это касается ситуаций, когда получателем по контракты является страна, поддержавшая введение ценового потолка.

Такое же ограничение действует, если контрактом устанавливается цена, соответствующая установленному потолку цен на уровне 60 долларов за баррель.