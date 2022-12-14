AP: из-за снегопада и забастовки железнодорожников в Великобритании остановились поезда
2022-12-14 01:08
По информации Associated Press,13 декабря в Великобритании началась забастовка железнодорожников. Они просто не вышли на работу.
Из-за этого, а также из-за сильного снегопада по всей стране возникли перебои в движении поездов.
Железнодорожники планируют бастовать и 14 декабря. Они недовольны своими зарплатами и требуют их повышения в связи с ростом инфляции.
Бастовать в декабре планируют также водители скорой помощи, медсестры, пограничники. Их не устраивает рост цен на продовольствие и электроэнергию.
Опубликовано: Светлана Репина