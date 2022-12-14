Премьер Сербии Брнабич дала жесткий ответ Госдепу США
2022-12-14 02:08
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич дала жесткий ответ спецпредставителю американского Госдепа Габриэлю Эскобару.
Тот высказался против введения сербской полиции и армии в Косово, хотя это предусмотрено резолюцией ООН.
Брнабич заявила, что Эскобар взял на себя роль Совбеза и единолично аннулировал соответствующую резолюцию ООН.
Сербский премьер поблагодарила Эскобара, с сарказмом отметив, как тяжело найти время, если управляешь миром вместо ООН.
Опубликовано: Светлана Репина