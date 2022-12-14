Диетолог объяснила, как красная рыба может помочь в борьбе с лишним весом

Этот продукт снижает риск воспаления, которое лежит в основе ряда заболеваний, в том числе и ожирения.

Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко перечислила полезные свойства красной рыбы.

Медик уточнила, что ее употребление - хорошая профилактика многих заболеваний, сообщает Рамблер.

Российский врач подчеркнула, что такой продукт богат полезными микроэлементами и дает огромную пользу организму. Дело в том, что активные и полезные жиры Омега-3, которые содержит красная рыба, способствуют профилактике многих серьезных заболеваний.

"Полиненасыщенные жирные кислоты отличный питательный энергетический материал. Этот продукт также снижает риск воспаления. Не секрет, что воспаление лежит в основе ряда заболеваний - например, ожирения, атеросклероза, остеопороза. Омега-3 снижает риски развития таких болезней, – пояснила врач.

Омега-3, кроме того, помогает в очищении организма от токсинов, подчеркнула Лазуренко.