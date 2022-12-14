Ученые опровергли миф о том, что холод негативно влияет на здоровье женщин

Достоверных данных об этом в доказательной медицине нет. Но из-за переохлаждения появляется риск снижения общей резистентности организма к инфекциям.

У женщин не может быть проблем с репродуктивной системой, уверена врач общей практики Анастасия Жданова, сообщает Рамблер.

По словам российского медика, переохлаждение не является причиной возникновения воспалительных процессов в женской половой системе.

Она подчеркнула, что достоверных данных об этом в доказательной медицине нет, передает издание "Известия".

"Воспалительные заболевания органов малого таза и мочеполовой системы с переохлаждениями не связаны. Переохлаждение ни первопричиной, ни провоцирующим, ни сопутствующим фактором не является", – цитирует СМИ врача.

Жданова сообщила, что из-за переохлаждения появляется риск снижения общей резистентности организма к инфекциям, потому человек может заболеть, скажем, острой респираторной инфекцией. Также может случиться обострение хронических недугов.