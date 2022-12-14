Джабаров: поставками Киеву ЗРК Patriot США толкают Россию на прямой конфликт с НАТО

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что поставки Вашингтоном вооружения на Украину, особенно зенитно-ракетных комплексов Patriot, провоцируют прямой конфликт России и НАТО.

По словам парламентария, тем самым Вашингтон ставит весь мир на грань третьей мировой войны. Но, как подчеркнул Джафаров, напугать Россию этими действиями у американской администрации не получится.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированных источников чиновников сообщил, что Вашингтон может в ближайшее время объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Как отмечалось в сообщении, сейчас Белый дом дорабатывает данный план.

В тот же день отставной генерал американской армии Марк Хертлинг заявил, что для практического использования комплексов Patriot требуются несколько месяцев тщательного обучения. Он отметил, что для управления ЗРК необходимы специалистов соответствующей квалификации.