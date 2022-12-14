Астрономы нашли древнюю "ископаемую" галактику глубоко внутри Млечного Пути

"Окаменелость" возрастом 10 миллиардов лет была названа Гераклом в честь греческого героя, ставшего бессмертным при рождении Млечного Пути.

Мы так много знаем о давно вымерших существах, таких как динозавры, благодаря их окаменелым костям, которые действуют как капсулы времени, раскрывая не только их размер и форму, но и рассказывая об их диете, поведении или даже способах спаривания. Точно так же астрономы могут узнать о галактической истории Млечного Пути, изучая необычные звездные скопления.

В новом исследовании ученые описывают недавно открытую «ископаемую галактику», которая до сих пор была спрятана глубоко внутри нашего Млечного Пути.

Большим галактикам, таким как Млечный Путь, который содержит более 100 миллиардов звезд, требуется время, чтобы наполниться материей и вырасти до своих гигантских размеров. Помимо развития собственных звезд в "галактических яслях", большие галактики со временем сливаются с маленькими, что увеличивает их массу.

За свою 12-миллиардную историю Млечный Путь прошел через десяток таких слияний, пожирая звезды соседей и смешивая их в постоянно растущую массу захваченных солнц. С каждым слиянием галактик форма, размер и движение нашей галактики менялись, пока не образовалась уже ставшая классической спираль.

Но можно виртуально раскрутить эту спираль и выявить предыдущие слияния Млечного Пути.

Спустя всего неделю после того, как доктор Дидерик Круйссен из Центра астрономии Гейдельбергского университета (ZAH) сообщил о недавно обнаруженных шаровых скоплениях, которые соответствуют свойствам ранее неизвестного столкновения, которое его команда назвала галактикой Кракен, теперь новое исследование сообщает об еще одной скрытой галактике.

Используя данные эксперимента по галактической эволюции (APOGEE) обсерватории Апач-Пойнт, проведенной Sloan Digital Sky Surveys, астрономы обнаружили остатки древнего столкновения Млечного Пути и ранней галактики. Событие, которое произошло 10 миллиардов лет назад, когда наша галактика еще только зарождалась, является источником примерно одной трети сферического гало Млечного Пути.

Астрономы окрестили галактический реликт Гераклом в честь древнегреческого героя, которого также звали Геракл, которому был дарован дар бессмертия при создании Млечного Пути - по крайней мере, так гласит миф.

Чтобы отличить звезды Геракла от всех миллиардов объектов Млечного пути, астрономам пришлось измерить химический состав и скорости звезд с помощью данных APOGEE. Несколько сотен из этих звезд имели химический состав и скорости, радикально отличающиеся от всех остальных. Единственное разумное объяснение состоит в том, что эти объекты принадлежали не Млечному Пути, а другой галактике.

Это только начало работы. В будущем очередная фаза исследования Sloan Digital Sky Survey позволит измерить спектры в звезд по всей галактике. Кто знает, какие космические реликты смогут обнаружить астрономы.

И, если вам интересно, следующее слияние должно произойти через 2,5 миллиарда лет с соседней галактикой Туманность Андромеды.