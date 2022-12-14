Синдром стремительного вымирания пчел

Пчеловоды и ученые всего мира бьют тревогу – вымирание пчел, вяло начавшееся во второй половине 20 века, стремительно ускорилось.

Начиная с 1990-х годов специалисты-пчеловоды стали замечать, что в холодные месяцы пчелы начинали массово покидать ульи. Прошло каких-то 15 лет, и это явление приняло чудовищные масштабы. Пять лет назад в США погибло практически половина пчелиных колоний! В Европе это явление имеет не такой массовый характер, но цифра в 12% также внушает большое опасение.

В нашей стране есть регионы, где после зимовки погибли все пчелы, хотя обычно эта цифра не превышает десятой части. Медоносные пчелы покидают ульи, оставляя там маток, пчел-кормилец и еду. Российские власти подсчитали, что убыток от сокращения добычи меда составил более триллиона рублей.

Особую тревогу вызывает вымирание диких пчел, так как численность медоносных пчел контролируется пчеловодами. Но дикие пчелы опыляют многие виды растений гораздо эффективней, чем медоносные.

Феномен вымирания получил название CCD (colony collapse disorder – синдром разрушения пчелиных семей). Специалисты утверждают, что если темпы вымирания не снизить, то уже через 15 лет пчелы исчезнут с нашей планеты полностью. Это приведет к глобальному голоду на всех континентах, так как вместе с пчелами исчезнут и все опыляемые растения.

Точные причины этого синдрома до конца так и не выяснены. Наиболее вероятная причина, однако, лежит на поверхности – это человеческая деятельность, а также биотические факторы окружающей среды – то есть, те факторы, которые обуславливают воздействие различных организмов друг на друга и на среду обитания.

Среди человеческих факторов главную роль играет обработка полей ядохимикатами, в частности пестицидами. В пользу этой причины говорит тот факт, что большинство мертвых пчел обнаруживается на сельскохозяйственных полях. Исследования показали, что генно-модифицированные культуры не влияют на выживание пчел.

Также высказывались предположения, что пчелиный мор вызван вышками сотовой связи, в большом количестве раскиданных по территории всех стран. Однако, пока эта причина не имеет точного подтверждения.