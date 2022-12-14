Специалисты нашли связь между низким весом и развитием слабоумия

Пока не существует способов избавления от данного недуга и с каждым годом пациентов, страдающих деменцией, становится все больше.

Ранее считалось, что слабоумие является возрастным изменением, но исследования доказывают, что низкий индекс массы тела часто является причиной появления болезни.

При этом, излишняя масса тела тоже не сулит долгую жизнь в здравии, потому как часто становится причиной появления проблем с сердечно-сосудистой системой. Кроме этого, ожирение часто является причиной преждевременной смерти. Здесь следует искать золотую середину: правильно питаться (не переедать, но и не голодать), быть активным и позитивным человеком.

Специалисты часто говорят о влиянии здорового образа жизни на долголетие. Хотя другие ученые видят причины долголетия в иных вещах, о чем мы писали рание