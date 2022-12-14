Эксперты дали ответ: можно ли есть рыбьи головы
Диетологи подтверждают: в этой части рыбы содержится много фосфора и кальция. Такая пища помогает сохранить здоровье суставов и кожи.
Нередко приходится слышать споры по поводу того, можно ли есть рыбьи головы или лучше выбросить.
Одни считают, что это небезопасно. Другие в качестве аргумента приводят тот факт, что ещё в период Древней Руси атаманы запорожских казаков рыбу ели вместе с головой.
Диетологи подтверждают: в этой части рыбы содержится много фосфора и кальция. Такая пища помогает сохранить здоровье суставов и кожи.
В целом субпродукты рыбы так же полезны, как и ее мясо рыбы. Тем не менее, есть одно но. Очень важно хорошо обработать рыбу термически. потому что именно в ней часто встречаются паразиты.
Кроме того, необходимо рыбачить только в экологически чистых районах, потому что рыба часто накапливает тяжёлые металлы.
Опубликовано: Светлана Гаврусева