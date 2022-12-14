Эксперты дали ответ: можно ли есть рыбьи головы

Диетологи подтверждают: в этой части рыбы содержится много фосфора и кальция. Такая пища помогает сохранить здоровье суставов и кожи.

Нередко приходится слышать споры по поводу того, можно ли есть рыбьи головы или лучше выбросить.

Одни считают, что это небезопасно. Другие в качестве аргумента приводят тот факт, что ещё в период Древней Руси атаманы запорожских казаков рыбу ели вместе с головой.

Диетологи подтверждают: в этой части рыбы содержится много фосфора и кальция. Такая пища помогает сохранить здоровье суставов и кожи.

В целом субпродукты рыбы так же полезны, как и ее мясо рыбы. Тем не менее, есть одно но. Очень важно хорошо обработать рыбу термически. потому что именно в ней часто встречаются паразиты.

Кроме того, необходимо рыбачить только в экологически чистых районах, потому что рыба часто накапливает тяжёлые металлы.