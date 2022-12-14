Сборная Франции одержала победу над Марокко, выйдя в финал ЧМ по футболу

Французская национальная сборная победила марокканскую команду на Чемпионате мира по футболу в Катаре.

15 декабря в Катаре завершился футбольный матч между командами Марокко и Франции, по итогам которого французская сборная одержала победу со счётом 2:0. Таким образом команда Франции выходит в финал Чемпионата, где встретился со сборной Аргентины, ранее одолевшей Хорватию.

Примечательно, что французская команда становится финалистом Чемпионата мира по футболу второй раз подряд. Всего Франция выхода в финал Чемпионата четырежды, но побеждала в данном состязании дважды - в 1988 и 2018 годах.