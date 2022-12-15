Habertürk: мэра Стамбула приговорили к тюремному сроку за оскорбление Центризбиркома

Суд назначил мэру Стамбула Экрему Имамоглу наказание в виде лишения свободы на 2 года и 7 месяцев за оскорбление членов ЦИК.

Имамоглу – действующий мэр, но он может лишиться своего поста, поскольку ему будет запрещено заниматься политической деятельностью.

Мэр опубликовал в Twitter пизыв к жителям города собраться у мэрии, независимо от исхода процесса в суде.

Имамоглу является представителем оппозиционной Народно-респубоиканской партии, на выборах он получил 54,21% голосов.