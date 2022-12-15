В Великобритании считают Россию большей угрозой, чем Китай

Глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия представляет собой более значительную угрозу, чем Китай.

Среди стран, которые он считает самой большой угрозой, Радакин также назвал Иран и Северную Корею.

При этом он отметил, что Китай молча поддерживает Россию в ООН, одновременно получая выгоду от дешевых российских энергоносителей.

В то же время в Китае работают над усилением ядерного арсенала, ВВС, ВМС, наращиванием количества ракетных комплексов.