В Великобритании считают Россию большей угрозой, чем Китай
2022-12-15 02:24
Глава штаба обороны Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия представляет собой более значительную угрозу, чем Китай.
Среди стран, которые он считает самой большой угрозой, Радакин также назвал Иран и Северную Корею.
При этом он отметил, что Китай молча поддерживает Россию в ООН, одновременно получая выгоду от дешевых российских энергоносителей.
В то же время в Китае работают над усилением ядерного арсенала, ВВС, ВМС, наращиванием количества ракетных комплексов.
Опубликовано: Светлана Репина