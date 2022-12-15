Дмитрий Нагиев больше не хочет быть секс-символом

Артист тратит много сил, чтобы поддерживать себя в форме, и иногда из-за недоедания ему снятся кошмары.

Дмитрий Нагиев много лет носит статус российского секс-символа, и это тяжелый труд. Чтобы поддерживать себя в форме, 55-летний актер сутками потеет в тренажерном зале.

«Чтобы пресс хоть немного высвечивался, я много качаюсь, — делился артист. — Физически мне сложно. Ну, во-первых, потому что пожилой человек, во-вторых, оно само по себе сложно».

Кроме того, обмен веществ в определенном возрасте замедляется. А актер, как выяснилось, склонен к полноте. В итоге любая съеденная «запрещенка» сразу дает о себе знать. Так что Нагиев придерживается строгой диеты, и иногда последний прием пищи происходит в 2 часа дня. Дмитрия тогда ночами мучают кошмары.

Дмитрий стал задумываться, не уступить ли статус секс-символа молодому поколению и больше внимания уделять родным, потому что из-за постоянной работы на это не хватает времени. Да и сама работа звезде порядком надоела.

«Работа вообще - это не мое. Когда съемки — хоть из профессии уходи. На гастролях тоже люблю солнце и море, а когда спектакль, как обухом по голове. Батюшки, спектакль же сегодня еще!», — то ли всерьез, то лм в шутку говорит Нагиев.