«Над этим даже смеяться неприлично»: стилист Рогов жестко раскритиковал наряды Бузовой и Киркорова

Эксперт в моде оценил костюмы звезд на «Муз-ТВ» и пришел к выводу, что их одежда нарушила пропорции тела.

Музыкальный канал в Кремлевском дворце отпраздновал свое 26-летие. Самый большой ажиотаж вызвало появление на сцене Киркорова и Бузовой.

Король поп-музыки выбрал для выступления белый костюм, куртку и цепь от Louis Vuitton, а еще ботинки с массивной цепью от JW Anderson.

«Я не понимаю, что происходит с Филиппом, — заявил Александр Рогов. — Он всегда перебарщивал в стиле, но тут какая-то абсолютная дисгармония, здесь абсолютное нарушение пропорций, эти узкие штанишки. Вообще ужасно. Смеяться даже как будто неприлично».

Фанаты присматривались и к алому платью Ольги Бузовой из старой коллаборации Giambattista Valli x H&M.

«Это платье ей не подходит по росту: талия очень высока, она будто беременная, — указал Александр. — Ноги выглядят некомплиментарно, некрасиво. Платье должно касаться пола, но оно выглядит как детское».